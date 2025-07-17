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15:30, 17 июля 2025Силовые структуры

Российский генерал попросил суд оставить его на свободе после хищений в парке «Патриот»

Генерал Шестеров просит суд не лишать его свободы, звания и наград
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении в парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу не лишать меня свободы, звания и наград», — сказал Шестеров.

Шестеров обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Он признал свою вину, поэтому суд рассматривает его дело в особом порядке.

29 августа 2024 года российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве при строительстве парка «Патриот». Следствие полагает, что сообщниками задержанного высокопоставленного военного были директор парка Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров.

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