Российский генерал попросил суд оставить его на свободе после хищений в парке «Патриот»

Генерал Шестеров просит суд не лишать его свободы, звания и наград

Бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении в парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу не лишать меня свободы, звания и наград», — сказал Шестеров.

Шестеров обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Он признал свою вину, поэтому суд рассматривает его дело в особом порядке.

29 августа 2024 года российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве при строительстве парка «Патриот». Следствие полагает, что сообщниками задержанного высокопоставленного военного были директор парка Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров.