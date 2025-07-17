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11:56, 17 июля 2025Силовые структуры

Российский генерал признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот»

Суд в особом порядке рассмотрит дело признавшего вину генерала Шестерова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший заместитель начальника главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров полностью признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд рассмотрит его дело в особом порядке, который предполагает более мягкое наказание при условии, что фигурант полностью соглашается с обвинением. Сам приговор постановляется без судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.

Кроме того, суд озвучил информацию о том, что Шестеров уволен в запас в звании генерал-майора.

Ранее сообщалось, что директор парка Вячеслав Ахмедов, замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров и генерал Попов ввели в заблуждение строительные компании и предпринимателей. В результате на участке в одном из подмосковных СНТ под ключ возвели двухэтажный дом — с отделкой, мебелью и сантехникой.

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