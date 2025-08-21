Экономика
16:37, 21 августа 2025

Московский суд отложил вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны

Арбитражный суд Москвы отложил на октябрь вопрос о банкротстве Тимура Иванова
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы принял решение отложить на начало октября вопрос о признании банкротом бывшего заместителя главы Министерства обороны (Минобороны) РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обсуждение вопроса о признании Иванова неплатежеспособным назначено на 2 октября 2025 года. Ранее с подобным требованиям в суд обратились представители российского банка ПСБ. «Отложить заседание на 2 октября», — огласил свой вердикт судья Рамиль Мухамедзанов.

ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы в середине июня 2025 года. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев допускал, что иск может быть обусловлен невозможностью Иванова продолжать обслуживать взятый в финансовой организации кредит на покупку нового дома. Осуществлять ежемесячные платежи подопечный Мусаева не может, так как «больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано».

Иванова задержали весной 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Суммарный размер хищений представители правоохранительных органов тогда оценили в 1,185 миллиарда рублей. Затем бывшего замглавы Минобороны обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016-м и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

В результате общая сумма ущерба для государства выросла почти в четыре раза в сравнении с первоначальной оценкой и превысила 4,1 миллиарда рублей. В марте 2025-го Мосгорсуд начал рассматривать дело Иванова в закрытом режиме.

