В российский суд поступил иск о банкротстве бывшего замглавы Минобороны

Иск о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова поступил в Арбитраж Москвы

Заявление о признании банкротом бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова поступило в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает РБК.

По словам адвоката экс-замминистра Мурада Мусаева, иск банка ПСБ вероятнее всего связан с тем, что бывший чиновник не может обслуживать взятый для покупки дома кредит, поскольку «больше года находится под стражей, а все его имущество арестовано».

Иванова взяли под стражу прошлой весной по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сумму которой оценили в 1,185 миллиарда рублей. В дальнейшем его обвинили в причастности к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Общую сумму ущерба в марте оценивали более чем в 4,1 миллиарда рублей. Тогда же Мосгорсуд начал рассматривать дело Иванова в закрытом режиме.