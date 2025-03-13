Раскрыта дата начала слушания по делу замминистра обороны России Тимура Иванова

Мосгорсуд 17 марта приступит к слушанию дела Тимура Иванова

Московский городской суд 17 марта начнет слушания по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное слушание пройдет 17 марта в 10:00 мск. Заседание будет идти в закрытом режиме. Во время него решится, в каком формате будут рассматриваться материалы дела.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова обнаружен документ, содержащий государственную тайну. 29 января дело Иванова передали из Хамовнического суда Москвы в Мосгорсуд.

В конце апреля 2024 года бывший замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован. По версии следствия, он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» в 2016 году более 3 миллиардов рублей. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.