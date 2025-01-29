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20:23, 29 января 2025Силовые структуры

В деле экс-замминистра обороны Иванова появилась гостайна

В деле экс-замминистра обороны Иванова о паромах появилась гостайна
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате более 200 миллионов рублей при продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у банка, обнаружен документ, содержащий государственную тайну. Об этом сообщает «РБК».

По данным агентства, это вскрылось на предварительном слушании по делу Иванова, которое прошло в Хамовническом суде Москвы. Судья Мария Сырова удовлетворила ходатайство прокуратуры о передаче дела в Московский городской суд из-за того, что в материалах есть секретный документ, содержащий гостайну. Заседание прошло в закрытом режиме.

Отмечается, что ранее сторона защиты заявляла, что суд не давал ознакомиться с материалами дела.

28 января бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

Суд продлил Иванову срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

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