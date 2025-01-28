Бывший первый замглавы Минобороны дал показания по делу Тимура Иванова

Бывший первый замглавы МО Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова

Бывший первый замглавы Минобороны (МО) России Руслан Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка « Интеркоммерц» в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Цаликов стал одним из свидетелей обвинения по делу Иванова, предварительные слушания по которому запланированы на 29 января в Хамовническом суде Москвы. Защита Иванова отказалась от комментариев.

Экс-замглавы Минобороны продлили срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.