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23:39, 28 января 2025Силовые структуры

Бывший первый замглавы Минобороны дал показания по делу Тимура Иванова

Бывший первый замглавы МО Цаликов дал показания по делу Тимура Иванова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Бывший первый замглавы Минобороны (МО) России Руслан Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка « Интеркоммерц» в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По делу Иванова следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Цаликов стал одним из свидетелей обвинения по делу Иванова, предварительные слушания по которому запланированы на 29 января в Хамовническом суде Москвы. Защита Иванова отказалась от комментариев.

Экс-замглавы Минобороны продлили срок содержания под стражей на три месяца. Изначально ему вменяли взятку в размере 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты в составе организованной группы с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

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