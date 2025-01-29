Определен суд для рассмотрения дела бывшего замминистра обороны России

Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Хамовнический суд Москвы решил передать в Мосгорсуд на рассмотрение по существу уголовное дело о растрате, по которому проходит бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству прокуроров, представляющих государственное обвинение.

Слушания будут проходить в Мосгорсуде в закрытом режиме, уточнил адвокат экс-замглавы военного ведомства Денис Балуев.

В октябре 2024 года Следственный комитет России объявил о завершении следственных действий по уголовного делу о растрате. Иванов не признает вину.

По версии следствия, он причастен к хищению у банка «Интеркоммерц» более трех миллиардов рублей в 2016 году. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Защита назвала эти обвинения беспочвенными и голословными.