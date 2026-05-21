06:01, 21 мая 2026

Модель OnlyFans рассказала об одном из самых странных клиентов

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @luna.benna

Американская модель OnlyFans Луна Бенна рассказала о клиенте, который просил управлять его жизнью. Об этом пишет Creatorzine.

27-летняя девушка призналась, что сначала приняла запрос мужчины за шутку. «Но чем больше он объяснял, тем яснее становилось, насколько он серьезен», — пояснила она. Бенна должна была полностью контролировать жизнь клиента: следить, во сколько он просыпается, отправлять его на тренировки, выбирать, что он будет есть, определять, когда он будет отдыхать.

За это мужчина платил ей тысячи долларов и присылал фотодоказательства, что он выполняет все задания. По словам Бенны, в этих отношениях почти не было сексуального контекста, поэтому она назвала клиента одним из самых странных в своей практике.

Бенне кажется, что многие мужчины были бы не против подобной практики. «Они настолько привыкли контролировать все в своей обычной жизни, что передача этого контроля — особенно женщине — ощущается как облегчение и одновременно возбуждает», — объяснила она.

Ранее британская порномодель рассказала о самых странных и не связанных с сексом запросах фанатов. Так, однажды поклонник заплатил ей несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы она просто изображала знаменитую австралийскую певицу Кайли Миноуг в приватном видео-чате.

