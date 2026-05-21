Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:40, 21 мая 2026Наука и техника

Раскрыты тайны перезагрузки Android-смартфона

В SlashGear рассказали, как часто нужно перезагружать Android-смартфон
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Android-устройства следует перезагружать в случае проблем и выключать перед длительным хранением. Об этом сообщает издание SlashGear.

Авторы отметили, что совершенно нормально держать телефон постоянно включенным, если он активно используется. Однако время от времени аппарат нужно перезагружать или выключать. Специалисты раскрыли оптимальную частоту таких процедур, которую, по их словам, является тайной для многих пользователей.

По словам журналистов, перезагрузка телефона поможет обеспечить его бесперебойную работу. Они объяснили, что смартфон запускает множество процессов и приложений в фоновом режиме. Спустя дни или недели некоторые ненужные процессы все равно могут «висеть» в памяти аппарата. Перезагрузка устройства поможет снять эти процессы и тем самым ускорить девайс. Также авторы посоветовали перезагружать гаджет, как только он начинает работать медленно или зависает.

Если владелец смартфона не будет долго пользоваться своими устройством, то его нужно выключить — чтобы девайс не терял заряд батареи. Для этого специалисты посоветовали зарядить телефон минимум на 50 процентов, а после этого отключить аппарат.

В конце мая журналисты XDA заявили, что компьютер нужно выключать или перезагружать примерно раз в день. Этот совет касается устройств на Windows.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Живут наши люди». Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    Британский министр извинился за смягчение санкций против России

    Стало известно о давлении США на Украину для снятия ограничений на белорусские удобрения

    В Финляндии заявили о победе России на Украине

    Раскрыты тайны перезагрузки Android-смартфона

    Украину предупредили о невозможности вступить в ЕС и НАТО

    Минобороны показало развертывание комплексов «Искандер-М» на ядерных учениях в Белоруссии

    Трамп рассказал об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом

    Лидер «Руки Вверх!» рассказал о «крыше» группы в 90-е годы

    Стало известно о панике Прибалтики из-за украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok