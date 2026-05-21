07:09, 21 мая 2026

В Крыму отреагировали на слова Зеленского об ударах по России

Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов отреагировал на заявление Зеленского об ударах по России и назвал его бравадой. По его словам, украинскому лидеру регулярно нужно доказывать западным странам свою платежеспособность.

«То, что Украина стала расходным материалом в западной геополитике, это уже очевидно. Она утратила давным-давно суверенитет, территориальную целостность, утрачена полностью управляемость страной», — заключил политик из Крыма.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года. «Мы должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — заявлял он.

