Константинов назвал бравадой заявление Зеленского об ударах по России в июне

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке плана ударов по России на июнь. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинскому лидеру регулярно нужно доказывать западным странам свою платежеспособность.

«То, что Украина стала расходным материалом в западной геополитике, это уже очевидно. Она утратила давным-давно суверенитет, территориальную целостность, утрачена полностью управляемость страной», — заключил политик из Крыма.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь 2026 года. «Мы должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае», — заявлял он.