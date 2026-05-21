Женщина увидела рай после экстренного кесарева сечения

07:47, 21 мая 2026

Британка потеряла 5,5 литра крови после родов и подумала, что видит рай
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Garun .Prdt / Shutterstock / Fotodom  

Британка Сара Миллс во время экстренного кесарева сечения увидела яркий белый свет, который приняла за рай. Об этом она рассказала The Mirror.

Случай произошел 24 октября 2025 года. 32-летняя Миллс была на последних неделях беременности, когда стала ощущать сильный дискомфорт и схватки с разной периодичностью. Однако, несмотря на жалобы женщины, врачи подталкивали ее к естественным родам. После раскрытия шейки матки при помощи цервикальных баллонов рука дочери Миллс оказалась выше головы и прошла через шейку матки. Врачи сразу отправили ее на экстренное кесарево сечение. Ребенок появился на свет здоровым, но сразу после этого женщина почувствовала сильный жар и слабость.

Врачи ввели ее в медикаментозную кому и обнаружили кровяной сгусток на шейке матки, после удаления которого началось массивное кровотечение. «Я видела яркий белый свет и продолжала говорить им, что я иду на небеса. Я искренне думала, что умерла и меня вернули к жизни», — рассказала впоследствии Миллс. Британка потеряла 5,5 литра крови и перенесла семь переливаний.

В коме она пробыла до утра следующего дня. Через месяц администрация больницы направила ей письмо с извинениями, признав «значительный психологический ущерб» от произошедшего. Миллс призвала медицинских работников внимательнее относиться к жалобам пациенток: «Женщины знают свое тело, и мы должны быть услышаны». Дочь Мила сейчас здорова, ей семь месяцев. Представители больницы отказались от комментариев, сославшись на врачебную тайну, но подтвердили, что жалоба Миллс находится на рассмотрении.

Ранее мужчина из Германии заявил, что попал в ад после попытки суицида. По его словам, там его встретил дьявол.

