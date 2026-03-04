Реклама

Мужчина оказался на грани смерти после попытки суицида и увидел ад

Мужчина из Германии оказался на грани смерти и рассказал, что видел ад и Дьявола
Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Германии оказался на грани смерти и утверждает, что попал в ад и увидел Дьявола. Его историю рассказывает Daily Mirror.

Герхард Шуг провел в коме пять дней после попытки суицида в 2020 году. За год до этого мужчина потерял любимую младшую дочь и боролся со множеством физических и психических болезней. В какой-то момент он решил, что с него достаточно. Немца удалось спасти. Шуг признался, что находясь на грани смерти, не видел яркого света или тоннеля. Наоборот, он якобы попал в очень мрачное место, где происходило нечто страшное.

Мужчина рассказывает, что оказался около старинного замка, который напоминал средневековые японские крепости. По словам Шуга, там стоял плоский трон без спинки, на котором сидел Дьявол. «Он смотрел сверху на пристань, уходящую в воду. Справа и слева к ней пришвартовывались лодки — старинные лодки, похожие на японские. Эти лодки привозили души Дьяволу», — описал мужчина свое видение.

Перед дворцом были четыре камня, похожие на львиные когти, и Дьявол отправлял некоторые души в туда, после чего камни измельчали их. «Это происходило с жутким скрипом. Все это было ужасным. Я был напуган до смерти», — рассказал Шуг. Он добавил, что ему было страшно не за себя, а из-за того, что происходит с душами людей.

После того как немец пришел в себя, он полностью изменил взгляды на жизнь. Теперь он уверен, что Бог дал жизнь человеку, и тот не имеет права прекращать ее самостоятельно, какие бы тяжелые испытания ни встречались ему на пути. Кроме того, Шуг мечтает снова встретиться с младшей дочерью и уверен, что она ждет его в раю.

Ранее жительница американского штата Колорадо рассказала, что пережила остановку сердца и попала в загробный мир. Там она увидела яркий белый свет и испытала чувство покоя.

