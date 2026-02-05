Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:02, 5 февраля 2026Из жизни

Женщина пережила клиническую смерть после родов и рассказала о загробном мире

Жительница США пережила остановку сердца и рассказала о загробных видениях
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Колорадо, США, Ханна Меркадо рассказала, как пережила остановку сердца и попала в загробный мир после родов. Ее видения описывает The Sun.

В 2021 году 32-летняя Меркадо родила второго ребенка. По ее словам, сами роды прошли спокойно, однако вскоре ее начали мучить спазмы живота. Боль усилилась, и из нее стали выходить огромные сгустки крови. Оказалось, в ней осталась часть плаценты. Врачи экстренно удалили ее, но состояние Меркадо не улучшилось.

По воспоминаниям женщины, она лежала на операционном столе в окружении множества врачей и медсестер, а ее кровотечение продолжалось. В один момент ей ужасно захотелось пить. «Тогда я начала паниковать, поскольку смотрела много медицинских шоу и вспомнила, что перед смертью от потери крови люди испытывают сильную жажду», — рассказала Меркадо. Вдруг ей показалось, что ее душа покидает тело. Позднее женщина узнала, что в тот момент врачи зафиксировали ее клиническую смерть.

Материалы по теме:
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

Меркадо успела подумать о том, что больше никогда не увидит своих детей. После, по ее словам, она увидела яркий белый свет. «Можно долго смотреть на солнце, но даже оно никогда не будет настолько ярким», — отметила женщина. Она чувствовала себя спокойно, как вдруг ее будто выбросили с того света.

Женщине сделали два переливания крови, и она пришла в себя. Меркадо призналась, что с тех пор не боится смерти. Кроме того, околосмертный опыт укрепил ее веру в Бога.

Ранее сообщалось, что жительница канадской провинции Альберта пережила клиническую смерть и после этого поверила в загробную жизнь. «Я ощутила, как растворяется все физическое, включая мою личность, и превратилась в часть всеобщего сознания», — описала свои переживания она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит так, будто мы готовимся к атаке». В США объяснили нежелание продлить ДСНВ с Россией

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Названа причина отсутствия ответа Трампа на предложение Путина

    В МИД ответили на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС и России

    Мировые цены на серебро снова рухнули

    Российский военный расправился со знакомым из-за ненадлежащего ухода за могилой его матери

    Над Москвой заметили яркие вертикальные полосы

    Названы самые подешевевшие в январе автомобили

    Одна из ключевых отраслей в России перешла в режим выживания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok