Из жизни
08:00, 20 ноября 2025Из жизни

Женщина поверила в загробную жизнь после остановки сердца на три минуты

Daily Mirror: Жительница Канады умерла на три минуты и ощутила любовь внутри
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

Жительница канадской провинции Альберта пережила клиническую смерть и после этого поверила в загробную жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Кэлли Элуэйнс пережила коллапс легкого — состояние, когда воздух скапливается между легким и грудной стенкой, сдавливая сердце и кровеносные сосуды. В результате ее сердце остановилось. Парамедикам потребовалось три минуты, чтобы вернуть Кэлли к жизни.

«Я ощутила, как растворяется все физическое, включая мою личность, и превратилась в часть всеобщего сознания», — описала свои переживания канадка. Этот глубокий трансцендентальный опыт заставил ее поверить в существование жизни после смерти и изменил самовосприятие. После возвращения к жизни женщина осознала, что потеря чувства собственного «я» во время клинической смерти была необходима для исцеления от последствий трудного детства.

Элуэйнс утверждает, что этот опыт помог ей обрести внутреннюю гармонию: «Я осознала, что эта любовь была внутри меня все время».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании заявила, что в подростковом возрасте попала в аварию и на четыре минуты оказалась в загробном мире. «Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами. Это было очень-очень быстро, много прекрасных воспоминаний обо мне в разном возрасте», — объяснила она.

