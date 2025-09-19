Женщина пережила остановку сердца и рассказала о загробном мире

Metro: Умершая на четыре минуты женщина рассказала о загробном мире

Жительница Великобритании Стелла Ральфини заявила, что в подростковом возрасте попала в аварию и на четыре минуты оказалась в загробном мире. Об этом она рассказала изданию Metro.

По словам женщины, она пережила околосмертный опыт в 16 лет. Тогда она возвращалась с бойфрендом с вечеринки на машине. Шел дождь, юноша был пьян и в конце концов врезался в столб. Как рассказывает Ральфини, в момент столкновения дверь открылась, и она выпала на землю. Ее сердце остановилось.

Женщина вспомнила, что не видела никакого туннеля. «Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами. Это было очень-очень быстро, много прекрасных воспоминаний обо мне в разном возрасте», — объяснила она.

После Ральфини стало казаться, будто она наблюдает за всем сверху, в том числе за собственным телом. Она вспомнила, что ее нога была вывернута под неестественным углом, лилась кровь, и кто-то пытался ее реанимировать. По словам женщины, тогда она подумала, что слишком молода для того, чтобы разбиться насмерть. Вскоре она вернулась в свое тело и пришла в сознание.

Сейчас Ральфини уже 78 лет. Она уверена, что пережитый опыт повлиял на нее. С тех пор она стала изучать буддизм и часто работала волонтером в больницах.

Ранее сообщалось, что женщина по имени Пеги Робинсон пережила околосмертный опыт во время беременности и рассказала об увиденном. По ее словам, чтобы вернуться к жизни, ей пришлось спорить с богом.