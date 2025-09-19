Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:20, 19 сентября 2025Из жизни

Женщина пережила остановку сердца и рассказала о загробном мире

Metro: Умершая на четыре минуты женщина рассказала о загробном мире
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Viktor Gladkov / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Стелла Ральфини заявила, что в подростковом возрасте попала в аварию и на четыре минуты оказалась в загробном мире. Об этом она рассказала изданию Metro.

По словам женщины, она пережила околосмертный опыт в 16 лет. Тогда она возвращалась с бойфрендом с вечеринки на машине. Шел дождь, юноша был пьян и в конце концов врезался в столб. Как рассказывает Ральфини, в момент столкновения дверь открылась, и она выпала на землю. Ее сердце остановилось.

Женщина вспомнила, что не видела никакого туннеля. «Что я действительно увидела — собственную жизнь, промелькнувшую перед моими глазами. Это было очень-очень быстро, много прекрасных воспоминаний обо мне в разном возрасте», — объяснила она.

Материалы по теме:
Мужчина пережил остановку сердца и поделился видениями загробного мира. Что еще рассказывают пережившие клиническую смерть?
Мужчина пережил остановку сердца и поделился видениями загробного мира. Что еще рассказывают пережившие клиническую смерть?
27 февраля 2025
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

После Ральфини стало казаться, будто она наблюдает за всем сверху, в том числе за собственным телом. Она вспомнила, что ее нога была вывернута под неестественным углом, лилась кровь, и кто-то пытался ее реанимировать. По словам женщины, тогда она подумала, что слишком молода для того, чтобы разбиться насмерть. Вскоре она вернулась в свое тело и пришла в сознание.

Сейчас Ральфини уже 78 лет. Она уверена, что пережитый опыт повлиял на нее. С тех пор она стала изучать буддизм и часто работала волонтером в больницах.

Ранее сообщалось, что женщина по имени Пеги Робинсон пережила околосмертный опыт во время беременности и рассказала об увиденном. По ее словам, чтобы вернуться к жизни, ей пришлось спорить с богом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

    46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    В России мэр назвал выдумкой историю с засунутым в рот второкласснице ершиком и поплатился

    Российские военные взяли под контроль «лес призраков»

    Лукашенко предложил решить одну проблему по-военному

    «Нет незаслуженных». Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Назван самый популярный среди сотрудников-зумеров в Москве эмодзи

    Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS

    Российский фондовый рынок упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости