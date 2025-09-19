Женщина рассказала о том свете и спорах с богом после околосмертного опыта

Женщина по имени Пеги Робинсон пережила околосмертный опыт во время беременности и рассказала об увиденном. Об этом пишет Daily Mirror.

По словам Робинсон, в 25-летнем возрасте она попала в больницу с внематочной беременностью. У женщины началось обширное кровотечение, и она потеряла сознание. Робинсон уверена, что в этот момент она пережила клиническую смерть.

Как рассказывает женщина, она попала на тот свет: ей казалось, что она движется по космосу, пока не увидела перед собой белую комнату. Внутри, по воспоминаниям Робинсон, сидел бог, с которым она тут же принялась спорить. Женщина якобы заявила ему, что не останется в раю и не бросит сыновей.

Согласно рассказу Робинсон, бог называл ее избалованным ребенком, а она продолжала его оскорблять. Тут перед ней якобы появился Иисус. Именно он, по словам женщины, убедил ее принять свою судьбу. Женщина утверждает, что стоило ей решить остаться с ними, как она очнулась в больнице.

Сейчас Робинсон 64 года. Она оправилась после неудачной беременности и вырастила двух сыновей. Женщина уверена, что тот разговор с богом был для нее уроком. «Я поняла, что мы никогда не бываем одиноки. Нам просто нужно научиться слушать», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. «Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — вспомнила она.