Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

Британка впала в кому и увидела янтарный свет в момент клинической смерти

Жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. Об этом пишет Daily Mirror.

32-летняя женщина впала в кому после того, как смена лекарств от эпилепсии вызвала опасное закисление крови. Врачи оценивали ее шансы на выживание в 20 процентов, но Ходж не только очнулась, но и пережила клиническую смерть. «Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — вспоминает она.

После пробуждения британка столкнулась с последствиями длительной комы: спутанность сознания, мигрени и новые приступы. Через полгода после комы она упала во время припадка, получив четыре кровоизлияния в мозг. «Моя голова будто была завернута в вату, я не могла запомнить даже день недели», — признается женщина.

Несмотря на трудности, Ходж нашла в себе силы написать книгу. «Ощущения во время комы убедили меня, что после смерти должно быть что-то — другая жизнь или энергия, и именно тогда у меня родилась эта идея», — рассказала женщина о начале работы над романом. В итоге она опубликовала роман Spirit Born, который стал первой частью пятикнижной серии. Сейчас Ходж помогает другим авторам с инвалидностью через свой TikTok-аккаунт Crazy’s Creative Corner.

Ранее сообщалось, что жительница Греции пережила двухминутную клиническую смерть и встретила хвостатых синих существ, похожих на персонажей фильма «Аватар». «Они выглядели как люди, но на щеках у них были нежные розовые жабры», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Китае 18-летняя абитуриентка вышла из комы, когда узнала о зачислении в университет. Ее отец принес в больницу письмо о зачислении в Транспортный университет Хуанхэ — и девушка отреагировала на новости движением век.