17:18, 11 августа 2025Из жизни

Девушка вышла из комы благодаря письму о зачислении в университет

В Китае абитуриентка вышла из комы, когда узнала о зачислении в университет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Китае 18-летняя абитуриентка вышла из комы, когда узнала о зачислении в университет. Об этом сообщает South China Morning Post.

Цзян Чэньнань из провинции Хэнань впала в кому из-за острого миокардита после сдачи национальных экзаменов — гаокао. На восьмой день ее отец принес в больницу письмо о зачислении в Транспортный университет Хуанхэ — и девушка отреагировала на новости движением век.

«Мы так рады, ты поступила!» — сказал отец, увидев первую реакцию дочери. На следующий день Цзян полностью пришла в себя и жестом подтвердила, что понимает новость. Врачи назвали ее случай «чудом», так как функция сердца полностью восстановилась.

Семья потратила на лечение более 200 тысяч юаней (2,3 миллиона рублей), взяв деньги в долг. Отец, пострадавший в аварии в 2023 году, пообещал: «Как бы трудно ни было, мы отправим ее учиться — это ее мечта». Цзян уже перевели в обычную палату, и в сентябре она планирует начать обучение.

Ранее сообщалось, что в Китае родители выгнали собственного сына из дома за недостаточно высокий балл на национальном экзамене гаокао. Разгневанные родители отказались платить за его обучение, если он не поступит в престижный университет.

    Все новости