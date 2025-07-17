Родители выгнали сына из дома за низкий балл на экзамене

В Китае отличника выгнали из дома после низкого балла на вступительном экзамене

В Китае родители выгнали собственного сына из дома за недостаточно высокий балл на национальном экзамене. Об этом сообщает South China Morning Post.

18-летний абитуриент Сяокай из провинции Хунань набрал 575 баллов из 750 возможных на гаокао — государственном вступительном экзамене. Разгневанные родители сменили код от входной двери в дом и отказались платить за его обучение, если он не поступит в престижный университет. При этом в школе Сяокай был отличником.

«Он обещал сосредоточиться на учебе, но вместо этого дни напролет играл в телефон», — заявил отец юноши. Сам Сяокай назвал родителей «упрямыми» и признался, что те выдвинули ультиматум: либо послушание, либо поиск работы. Поступил ли Сяокай в университет, станет известно во второй половине июля.

Ранее сообщалось, что мужчина из Китая попытался сдать выпускной экзамен для поступления в университет в 27-й раз и снова провалился. 56-летний миллионер Льянг Ши уже 40 лет пробует сдать китайский выпускной экзамен, чтобы поступить в университет. Его мечтой всегда было получить диплом престижного Сычуаньского университета