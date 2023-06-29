Миллионер из Китая попытался сдать выпускной экзамен в 27-й раз и провалился

Китайский миллионер в 27-й раз попытался поступить в университет и снова провалил экзамен

Мужчина из Китая попытался сдать выпускной экзамен для поступления в университет в 27-й раз и снова провалился. Об этом сообщает CNN.

56-летний миллионер Льянг Ши уже 40 лет пробует сдать китайский выпускной экзамен, чтобы поступить в университет. Его мечтой всегда было получить диплом престижного Сычуаньского университета, чтобы считаться интеллектуалом. Ши провалил свой первый «гаокао», китайский аналог ЕГЭ, в 1983 году.

После первого провала Ши попытался сдать экзамен через год, но снова не преуспел и поступил в техническое училище. Вскоре он отчислился оттуда. Он много лет работал на низкооплачиваемых позициях, был обычным рабочим на фабриках и время от времени снова пытался сдать экзамен. В 1992 году он набрал достаточно баллов для поступления в один из университетов и поступил, но это не был вуз его мечты, и мужчина отказался от места. Вскоре он вышел за верхнюю границу возраста для участия в «гаокао», однако в 2001 году власти Китая отменили ограничение, и Ши возобновил попытки. С 2010 года он сдавал проходящий ежегодно экзамен каждый июнь.

Одновременно с погоней за высшим образованием Ши сумел за годы открыть собственный бизнес: у него своя фабрика по производству строительных материалов. Мужчина заработал на своем деле миллионы юаней, но все же считает, что без университетского образования не сможет быть счастлив. Чтобы сдать «гаокао», последние несколько лет он целиком отказался от алкоголя и развлечений и тратил все время на учебу: рано утром уходил заниматься в чайную и задерживался после работы, чтобы поучиться. Несмотря на свои усилия, в этом году Ши не преуспел и набрал на 34 балла меньше, чем во время прошлой попытки. Результата в 428 баллов из 750 недостаточно даже для поступления в обычный китайский университет, не говоря о тех, что считаются элитными.

Хотя обычно Ши, который стал своего рода знаменитостью благодаря упорству, после получения результатов сразу заявляет о намерении продолжать борьбу, в этот раз итог его усилий сильно разочаровал мужчину.

Если не видно надежды на улучшение, то нет смысла продолжать. Я действительно упорно готовился. Не могу сказать, буду ли сдавать «гаокао» в следующем году. Это тяжелое решение, сдаваться я тоже не хочу. Если я прекращу, то буду ощущать привкус сожаления в каждой чашке чая до конца жизни Льянг Ши

«Гаокао» — аналог российского ЕГЭ, однако конкуренция в Китае куда выше и жестче. В 2022 году лишь 1,62 процента абитуриентов из 12 миллионов поступили в 39 топовых университетов материкового Китая, которые иногда еще называют «985» — по аналогии с пробой золота. Про «гаокао» говорят, что процесс его сдачи в стране можно сравнить с «тысячей солдат, которые верхом пересекают мост из одного бревна», а несколько дней в июне, когда школьники пишут экзамен, называют «трехдневным адом».

Ранее сообщалось, что в Италии по требованию учеников уволили учительницу, которая 20 лет прогуливала работу. Это случилось из-за того, что во время устного экзамена женщина постоянно переписывалась с кем-то по телефону, а оценки выставляла произвольно.