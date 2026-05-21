Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 21 мая 2026Мир

В США заявили о поиске Трампом искупления на Кубе

CNN: Трамп ищет искупления на Кубе после провала попытки смены режима в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп ищет искупления на Кубе после провала попытки смены режима в Иране. Об этом пишет CNN.

«Дональд Трамп стремится к тому типу триумфов, которые могли бы привести к смене режима на Кубе, но которых ему не удалось добиться в Иране», — говорится в материале.

При этом любые дальнейшие действия со стороны истощенных Вооруженных сил США будут сопряжены с высокими политическими и военными рисками.

Издание отмечает, что обвинения США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро символизируют поворот в 70-летнем противостоянии Вашингтона с Кубой. Кроме того, обвинительное заключение, вынесенное в среду — в День независимости Кубы — является шагом на пути эскалации напряженности.

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Ли Шленкер предупредил, что обвинительное заключение Министерства юстиции США может обернуться против Белого дома.

«Я думаю, это станет смертным приговором для любой потенциальной сделки с Кубой... Это произведет эффект сплочения вокруг флага и укрепит менталитет кубинского руководства», — сказал он.

Ранее Соединенные Штаты выдвинули обвинения против Кастро. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что в обвинениях США против экс-лидера страны нет оснований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о смертельной атаке ВСУ по региону России в Приволжье

    Стало известно о судьбе бригады ВСУ для «золотой молодежи»

    Мерц настоял на рассмотрении вопроса о членстве Украины в ЕС

    В США заявили о поиске Трампом искупления на Кубе

    Мужчинам описали идеальную утреннюю эрекцию

    «Политический и юридический козырь». В Турции оценили решение Арбитражного суда по Euroclear

    Фитнес-тренер перечислила правила безопасного бега

    Названы самые продуктивные категории россиян

    В деле экс-совладельца «Азбуки вкуса» появились находящиеся на свободе соучастники

    Россия резко нарастила поставки водки в постсоветскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok