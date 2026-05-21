В США заявили о поиске Трампом искупления на Кубе

CNN: Трамп ищет искупления на Кубе после провала попытки смены режима в Иране

Президент США Дональд Трамп ищет искупления на Кубе после провала попытки смены режима в Иране. Об этом пишет CNN.

«Дональд Трамп стремится к тому типу триумфов, которые могли бы привести к смене режима на Кубе, но которых ему не удалось добиться в Иране», — говорится в материале.

При этом любые дальнейшие действия со стороны истощенных Вооруженных сил США будут сопряжены с высокими политическими и военными рисками.

Издание отмечает, что обвинения США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро символизируют поворот в 70-летнем противостоянии Вашингтона с Кубой. Кроме того, обвинительное заключение, вынесенное в среду — в День независимости Кубы — является шагом на пути эскалации напряженности.

Научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Ли Шленкер предупредил, что обвинительное заключение Министерства юстиции США может обернуться против Белого дома.

«Я думаю, это станет смертным приговором для любой потенциальной сделки с Кубой... Это произведет эффект сплочения вокруг флага и укрепит менталитет кубинского руководства», — сказал он.

Ранее Соединенные Штаты выдвинули обвинения против Кастро. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что в обвинениях США против экс-лидера страны нет оснований.