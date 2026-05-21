Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:08, 21 мая 2026Наука и техника

Нереида оказалась единственным первоначальным спутником Нептуна

Science Advances: Нереида является единственным первоначальным спутником Нептуна
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: 3Quarks / Getty Images

Нереида является единственным первоначальным спутником Нептуна. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Science Advances.

По своим размерам Нереида является третьим спутником Нептуна. Небесное тело долгое время считалось захваченным планетой. Новое исследование ученых показало, что Нереида возникла практически одновременно с Нептуном, тогда как крупнейший спутник газового гиганта — Тритон — был захвачен гравитационным притяжением планеты позднее.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

К своим результатам ученые пришли, проанализировав данные о движении спутников Нептуна, полученные космической обсерваторией James Webb.

Ранее в журнале Nature Astronomy астрономы опубликовали статью, согласно которой у второй малой планеты за орбитой Нептуна обнаружена атмосфера — группа ученых под руководством Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии пришла к выводу, что 2002 XV93 имеет атмосферу, которая на один-два порядка тоньше газовой оболочки Плутона — первой из малых планет, у которой найдена газовая оболочка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о плане ударов по России

    Популярная российская стримерша попала в базу «Миротворца»

    НАТО уличили в противодействии российскому ядерному «Посейдону»

    С рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков

    Гол российского нападающего помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

    В Иране развеяли слухи вокруг верховного лидера

    В США расхвалили Си Цзиньпина после встреч с Путиным и Трампом

    Китайский инженер оценил подарок от Путина

    Шансы на изменение отношений США и Китая после визита Путина в КНР оценили

    В российском регионе мошенники нажили на горе инвалидов миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok