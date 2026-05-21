Нереида оказалась единственным первоначальным спутником Нептуна

Нереида является единственным первоначальным спутником Нептуна. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Science Advances.

По своим размерам Нереида является третьим спутником Нептуна. Небесное тело долгое время считалось захваченным планетой. Новое исследование ученых показало, что Нереида возникла практически одновременно с Нептуном, тогда как крупнейший спутник газового гиганта — Тритон — был захвачен гравитационным притяжением планеты позднее.

К своим результатам ученые пришли, проанализировав данные о движении спутников Нептуна, полученные космической обсерваторией James Webb.

