Культура
10:00, 21 мая 2026Культура

С рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков

С рэпера Pharaoh взыскали штраф 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Приставы взыскали с российского рэпера Глеба Голубина, известного под псевдонимом Pharaoh, 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги были списаны со счетов артиста в качестве штрафа по статье о пропаганде наркотиков. Как отмечается в документах, на которые ссылается издание, 14 мая исполнительное производство по административному делу в отношении музыканта было прекращено. Отмечается, что сейчас за рэпером не числится долгов.

Причиной штрафа стали песни Глеба «Дико, например», «10:13», «Для Насилия» и «1 из Легенд».

Ранее стало известно, что Pharaoh оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках. Сам рэпер на заседание суда не явился.

