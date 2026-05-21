С рэпера Pharaoh взыскали деньги из-за наркотиков

С рэпера Pharaoh взыскали штраф 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Приставы взыскали с российского рэпера Глеба Голубина, известного под псевдонимом Pharaoh, 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Деньги были списаны со счетов артиста в качестве штрафа по статье о пропаганде наркотиков. Как отмечается в документах, на которые ссылается издание, 14 мая исполнительное производство по административному делу в отношении музыканта было прекращено. Отмечается, что сейчас за рэпером не числится долгов.

Причиной штрафа стали песни Глеба «Дико, например», «10:13», «Для Насилия» и «1 из Легенд».

Сам рэпер на заседание суда не явился.