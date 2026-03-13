Популярного рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков

Рэпера Pharaoh оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках

Рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) оштрафовали за пропаганду употребления запрещенных веществ в текстах нескольких песен. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о ряде треков, размещенных на стриминговых сервисах. Сообщается, что сумма штрафа составила 80 тысяч рублей.

Голубин не присутствовал на заседании суда, однако направил письменные возражения. Рэпер отметил, что в данный момент некоторые его песни недоступны на музыкальных платформах, в их тексты будут внесены изменения.

27 февраля сообщалось, что в Никулинский суд Москвы поступило дело в отношении Pharaoh. Дело возбуждено по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»).