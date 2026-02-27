Реклама

Дело рэпера Pharaoh оказалось в суде

В московский суд поступило дело рэпера Pharaoh о пропаганде наркотиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Никулинский суд Москвы поступило дело в отношении рэпера Глеба Голубина (известный под псевдонимом Pharaoh). Информация об этом появилась на сайте суда.

В отношении музыканта возбуждено дело по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»). Заседание состоится 13 марта.

Ранее Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Алексея Долматова (известный под псевдонимом Гуф) к году условно.

