Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:48, 21 мая 2026Путешествия

11-месячная девочка заразилась опасной инфекцией в аэропорту Турции

Девочка заразилась сальмонеллезом в игровой комнате аэропорта Антальи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: magnific

11-месячная девочка заразилась опасной инфекцией в игровой комнате в аэропорту Турции — речь идет о сальмонеллезе. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Мама дочки рассказала, что они возвращались из Антальи в Нижний Новгород после отпуска. Их рейс задержали на 10 часов. Женщина хотела занять девочку и отправила ее в игровую комнату. Развлечение обошлось почти в 4000 рублей за полчаса.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Уже в самолете у дочери болел живот, а на следующий день поднялась температура и началась диарея. Сначала ребенку поставили диагноз «энтеровирус», однако позже ее состояние ухудшилось. Температура подскочила до 40 градусов, девочка отказывалась от еды и воды, вспоминает мать. После этого в анализах нашли сальмонелл, для лечения выписали антибиотики, капельницы, ребенка поместили в инфекционный стационар.

Родители убеждены, что заразиться ребенок мог именно в игровой комнате, поскольку с ними связалась женщина, малыша которой после посещения детского центра в аэропорту Антальи рвало весь полет.

Ранее российские туристы застряли в Турции из-за вируса. Тогда у них диагностировали вирус Коксаки и отправили на карантин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские атомные подлодки вышли в море

    Раскрыта стоившая жизни россиянке после родов ошибка врачей

    Россиянам назвали самые популярные страны для отдыха в июне

    Четыре страны резко нарастили импорт российской кукурузы

    Женщина рассказала о заставившем ее расплакаться от смущения последствии мигрени

    Самая красивая женщина в мире в обнажающем грудь наряде появилась на фестивале в Каннах

    Выявлен простой способ защиты мозга от деменции

    Названо число россиянок с бесплодием

    Москвичам пообещали третий день рекордной жары

    Поездка российского миллиардера на байке закончилась трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok