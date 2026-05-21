11-месячная девочка заразилась опасной инфекцией в аэропорту Турции

Девочка заразилась сальмонеллезом в игровой комнате аэропорта Антальи

11-месячная девочка заразилась опасной инфекцией в игровой комнате в аэропорту Турции — речь идет о сальмонеллезе. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Мама дочки рассказала, что они возвращались из Антальи в Нижний Новгород после отпуска. Их рейс задержали на 10 часов. Женщина хотела занять девочку и отправила ее в игровую комнату. Развлечение обошлось почти в 4000 рублей за полчаса.

Уже в самолете у дочери болел живот, а на следующий день поднялась температура и началась диарея. Сначала ребенку поставили диагноз «энтеровирус», однако позже ее состояние ухудшилось. Температура подскочила до 40 градусов, девочка отказывалась от еды и воды, вспоминает мать. После этого в анализах нашли сальмонелл, для лечения выписали антибиотики, капельницы, ребенка поместили в инфекционный стационар.

Родители убеждены, что заразиться ребенок мог именно в игровой комнате, поскольку с ними связалась женщина, малыша которой после посещения детского центра в аэропорту Антальи рвало весь полет.

Ранее российские туристы застряли в Турции из-за вируса. Тогда у них диагностировали вирус Коксаки и отправили на карантин.