15:20, 4 октября 2025Путешествия

Российские туристы застряли в Турции из-за вируса

Российские семьи с детьми заразились вирусом Коксаки на отдыхе в Турции
Маргарита Щигарева
Фото: Umit Bektas / Reuters

Российские туристы застряли в Турции после того, как заразились вирусом Коксаки на отдыхе в пятизвездочном отеле. Об этом стало известно Shot.

По данным издания, речь идет об отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в курортном городе Сиде. «Как рассказала нам одна из туристок, на четвертый день после прилета у ее полуторагодовалого сына поднялась температура под 40 градусов, а вечером он покрылся сыпью», — говорится в материале.

Уточняется, что у ребенка диагностировали вирус Коксаки. Семью отправили на карантин: им запрещено купаться в бассейне и посещать общие зоны. Туристам сообщили, что они смогут вылететь только после получения справки о выздоровлении.

Кроме того, как утверждают в издании, вирусом Коксаки заразилась другая семья с тремя детьми, отдыхающая в этом отеле.

Ранее стало известно о случаях заболевания вирусом Коксаки в российских детсадах. У заболевших детей замечены повышенная температура до 39 градусов, боль в горле, высыпания на руках и ногах, а также слизистой рта.

