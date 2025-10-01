Россия
13:56, 1 октября 2025Россия

Стало известно о случаях заболевания опасным вирусом в российских детсадах

В семи регионах России заявили о случаях заболевания Коксаки в детсадах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В семи регионах России заявили о случаях заболевания опасным вирусом Коксаки в дошкольных учреждениях образования. Об этом стало известно Baza.

По данным издания, в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, а также Красноярском крае зафиксированы случаи заболевания в группах детских садов. Сообщается, что основная масса заразившихся — дети от трех до шести лет.

Со слов родителей, у заболевших детей замечена повышенная температура до 39 градусов, боль в горле, высыпания на руках и ногах, а также слизистой рта.

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию в беседе с РИА Новости, отметив, что случаи заболеваний, вызываемые энтеровирусами, в том числе Коксаки, ежегодно регистрируются в российских регионах и носят сезонный характер. «Пик приходится на летние и осенние месяцы», — пояснили там.

В начале июня в Турции была зафиксирована вспышка вируса Коксаки. Сообщалось, что заболели как минимум 15 туристов из Москвы, среди которых — дети.

