Вирус Коксаки напугал туристов в Турции. Чем он опасен для россиян и как не подцепить его на отдыхе?

В АТОР призвали не паниковать из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции

В воскресенье, 1 июня, в турецком отеле Sunlight Resort на юге страны была зафиксирована вспышка вируса Коксаки — заболели как минимум 15 туристов из Москвы, включая детей. У всех наблюдались типичные симптомы: сыпь, рвота и диарея. По словам одной из отдыхающих, заболевших много, особенно среди детей, но отель никак не уведомил гостей о ситуации.

В туристических чатах усиливаются опасения по поводу инфекционных угроз на популярных курортах. Однако, по данным туроператоров, официального роста обращений по этой инфекции зафиксировано не было.

Россиян призвали не ехать в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки

На фоне сообщений о заболевших туристах в Турции эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок на турецкие курорты в разгар сезона.

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Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают такую реакцию излишне тревожной. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что лихорадка Коксаки — локальное и периодически возникающее заболевание, нередко фиксирующееся как в Турции, так и в России. Он подчеркнул, что информации о масштабной вспышке от турецких властей не поступало, а Роспотребнадзор не зафиксировал ни одного «завозного» случая на территории РФ.

Также не отмечено массовых отказов от поездок или жалоб от отелей. В АТОР призвали не поддаваться панике и трезво оценивать ситуацию.

Что известно о вирусе Коксаки

Вирус Коксаки был описан еще в конце 40-х годов XX века. Это энтеровирус, который часто называют кишечным гриппом. Заражение вирусом происходит различными путями: через воду и пищу, а также воздушно-капельным путем. Особенно часто вспышки фиксируются в начале осени, когда дети возвращаются в школы и детские сады после отпусков. Вирус активно циркулирует в детском коллективе и передается в семью. По этой причине Роспотребнадзор усиливает контроль в образовательных учреждениях, чтобы минимизировать распространение инфекции.

Геннадий Онищенко отметил, что вирус Коксаки передается преимущественно через грязные руки, поскольку относится к энтеровирусным инфекциям. В качестве профилактики он призвал строго соблюдать правила личной гигиены и тщательно мыть фрукты и овощи, особенно привозные, — с ними инфекция может попасть в Россию.

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Чем опасен вирус Коксаки и кто находится в зоне риска

Вирус Коксаки чаще всего поражает детей младше десяти лет и может начинаться с симптомов, схожих с простудой или пищевым отравлением: высокой температуры, головной и мышечной боли, рвоты и диареи. Впоследствии у больного могут появиться характерные высыпания с трещинами и мелкими кровоизлияниями на ладонях и ступнях.

Наибольшую опасность представляют возможные осложнения. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, вирус может вызывать воспаление твердых оболочек мозга и провоцировать менингит, а также поражать сердце, почки, печень и мышцы. Особенно тяжело заболевание протекает у маленьких детей и ослабленных пациентов. Медики рекомендуют при первых признаках инфекции начинать прием противовоспалительных средств, чтобы снизить риск тяжелого течения болезни.

Тяжелая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, легких и почек Владислав Жемчугов иммунолог

Как проходит лечение

Специфического лекарства от вируса Коксаки не существует — он размножается в желудочно-кишечном тракте и, как правило, проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Лечение носит симптоматический характер: для снижения температуры и облегчения боли применяют жаропонижающие и обезболивающие препараты, при необходимости — противовирусные средства.

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Высыпания на коже обрабатывают антисептическими мазями, чтобы избежать вторичной инфекции. Важно соблюдать покой, пить больше жидкости и следить за гигиеной.

В России пока не зафиксировали случаев заражения

В Роспотребнадзоре заявили, что на территории России случаев заражения вирусом Коксаки пока не зафиксировано. Специалисты ведомства держат ситуацию под контролем и уже обратились в минздрав Турции за официальной информацией о текущей эпидемиологической обстановке.