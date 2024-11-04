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16:30, 4 ноября 2024Забота о себе

Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки

Иммунолог Жемчугов: первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Ночной линейный редактор)

Фото: Bermix Studio / Unsplash

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил о первых симптомах вируса Коксаки и рассказал, что необходимо делать при их обнаружении. Слова специалиста приводит RT.

Жемчугов подчеркнул, что вирус Коксаки — давно известный энтеровирус, который в просторечии называют кишечным гриппом. К его первым симптомам относятся высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея. При их обнаружении нужно незамедлительно вызвать врача и сделать тест. «Тяжелая болезнь, особенно для маленьких детей. Может быть также менингит, воспаление сердца, легких и почек», — отметил иммунолог.

Он добавил, что путь заражения у данного вируса может быть любым, но чаще всего он распространяется с едой и водой и воздушно-капельным путем. «При этом врач отметил, что россияне заболевают вирусом Коксаки каждую осень. Потому что люди приезжают из отпусков, привозят, дети идут в школу и "обмениваются", а потом приносят [инфекцию] домой. И вот эти вот вспышки — стандартная ситуация для осени», — подытожил Жемчугов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор намерен проконтролировать утренние фильтры в школах и детских садах в регионах России после массовых сообщений о случаях вируса Коксаки.

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