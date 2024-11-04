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14:59, 4 ноября 2024Россия

Роспотребнадзор проконтролирует утреннюю проверку детей на Коксаки

Роспотребнадзор заявил о контроле проверок в школах после сообщений о Коксаки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Роспотребнадзор заявил о контроле организации утренних фильтров в школах и детских садах в регионах России после массовых сообщений о случаях вируса Коксаки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В Роспотребнадзоре напомнили, что утренние фильтры в школах и детских садах в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости. В пресс-службе уточнили, что утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни: повышенной температуры, кашля, насморка и других симптомов. Детей с признаками болезни изолируют из коллектива до полного выздоровления.

В ведомстве обратили внимание родителей, чей ребенок имеет клинические признаки болезни, на необходимость немедленно обратиться в медицинское учреждение. Симптомы заражения вирусом Коксаки, пишут в ведомстве, разнообразны, и около половины заразившихся переносят болезнь бессимптомно, а большинство заболевших — дети до 15 лет. «У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки», — сказали в пресс-службе. Инфицирование вирусами Коксаки А, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита, перечислили в ведомстве. Вирусы Коксаки В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи, заявили в Роспотребнадзоре.

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Для профилактики заболевания в ведомстве порекомендовали тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья бутилированную или кипяченую воду, ей же мыть фрукты и овощи мыть, не контактировать с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций, а при появлении симптомов болезни, в том числе при возвращении из курортных стран, немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в России родители стали сообщать о случаях заражения вирусом Коксаки среди детей в детских садах и школах. Уже стало известно о случаях заболевания детей с симптомами Коксаки в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае.

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