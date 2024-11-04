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10:41, 4 ноября 2024Россия

В российских школах и детских садах обнаружили вирус Коксаки

Shot: россияне жалуются на вирус Коксаки в детских садах и школах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В России родители стали сообщать о случаях заражения вирусом Коксаки среди детей в детских садах и школах. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уже стало известно о случаях заболевания детей с симптомами Коксаки в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из Турции туристы. По словам одной из матерей, в группу в их детском саду привели заболевшего ребенка, после чего вирусом заразилось 20 детей.

У малышей сначала появлялись язвы во рту, а после этого сыпь на теле. В больнице родителям сказали, что это Коксаки, но в справке написали ОРВИ. Также сообщается, что симптомы проявляются в виде волдырей на ступнях и руках, очень высокой температуры и стоматита.

Ранее Роспотребнадзор запросил у министерства здравоохранения Турции данные о жалобах российских туристов на неизвестный вирус. За помощью к медикам обратились уже несколько десятков отдыхающих.

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