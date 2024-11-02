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14:56, 2 ноября 2024Россия

В России ответили на сообщения о вспышке неизвестного вируса в Турции

Роспотребнадзор запросил у Турции данные о жалобах туристов на неизвестный вирус
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Роспотребнадзор (РПН) запросил у министерства здравоохранения Турции данные о жалобах российских туристов на неизвестный вирус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Так в РПН ответили на сообщения о массовых жалобах россиян на вспышку неизвестного вируса на турецком курорте Белек. За помощью к врачам обратились уже несколько десятков отдыхающих. Некоторых из них болезнь застала на обратном рейсе.

По сообщению службы, ситуация с заболеванием взята на контроль — ожидается, что Минздрав Турции оперативно предоставит информацию, что предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями.

«В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью», — напомнили в РПН россиянам.

По одной из версий, вирусом, на который жалуются россияне, может быть коксаки: у некоторых детей появляется сыпь на руках и ногах. Также рассматривается новая разновидность коронавируса, так как некоторые жалуются на сильную ломоту в костях, потерю аппетита и расстройство желудка. По словам пациентов, симптомы напоминают те, что проявлялись при COVID-19.

ЖЗЛ
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