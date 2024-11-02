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12:28, 2 ноября 2024Путешествия

Россияне жалуются на вспышку неизвестного вируса в Турции. Некоторые заболевают, уже вернувшись домой

Shot: десятки туристов пожаловались на вспышку неизвестного вируса в Турции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Florion Goga / Reuters

Россияне стали жаловаться на вспышку неизвестного вируса на турецком курорте Белек. За помощью к врачам обратились уже несколько десятков отдыхающих. Некоторых из них болезнь застала на обратном рейсе. Больницы Антальи опровергают информацию о массовых жалобах туристов.

Заболевшим ставят диагноз «острая инфекция, неуточненная»

Как сообщает издание Shot, за последние дни несколько десятков детей и взрослых обратились в больницы с жалобой на высокую температуру, которая не сбивалась таблетками, им помогли только капельницы. Острая фаза болезни длится 4-5 дней, затем симптомы пропадают.

Часть туристов заболевает по возвращении домой, некоторых из них вирус застал уже на обратном рейсе. Предполагается, что его инкубационный период составляет от 4 до 14 дней.

Фото: Mehmet Guzel / AP

Как сообщает РИА Новости, в больницах Антальи опровергли массовые жалобы отдыхающих на неизвестный вирус. «Нет такой ситуации, которую вы описали», — заверили представители госпиталей.

Комментариев генконсульства РФ в Турции в настоящий момент нет.

Симптомы болезни напоминают коронавирус

Согласно одной из версий, как пишет Shot, вирусом, на который жалуются россияне, может быть коксаки: у некоторых детей появляется сыпь на руках и ногах. Также рассматривается новая разновидность коронавируса, так как некоторые жалуются на сильную ломоту в костях, потерю аппетита и расстройство желудка. По словам пациентов, симптомы напоминают те, что проявлялись при COVID-19.

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Еще одним вариантом называют ротавирус, однако лишь небольшая часть заболевших жаловалась на рвоту и тошноту.

Врачи прописывают пациентам антибиотики и противоинфекционные препараты. У многих заболевших в анализах крови значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов.

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