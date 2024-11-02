Российские туристы массово заразились неизвестным вирусом на курорте Турции

Shot: россияне сообщили о вспышке неизвестного вируса в Белеке

Российские туристы пожаловались на вспышку неизвестного вируса на курорте Белек в Турции. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

За последние дни десятки детей и взрослых массово заразились и обратились в местный госпиталь. У отдыхающих температура поднималась выше 39 градусов, и ее не получалось сбить лекарствами на дому — пришлось ставить капельницы.

По данным источника, острая фаза заболевания длится 4-5 дней, а инкубационный период может составлять около 4-14 дней. Отмечается, что некоторые туристы начинают чувствовать недомогание уже в самолете по дороге в Россию.

По одной версии, люди могли подхватить вирус Коксаки, поскольку у некоторых детей появлялась сыпь на коже рук и ног.

Согласно другому предположению, туристы заболевают новой формой коронавируса, потому что у них есть жалобы на ломоту костей, расстройство желудка и потерю аппетита, как при ковиде. Кроме того, это может быть ротавирус, хотя тошнота и рвота отмечаются не у всех заразившихся.

Как пишет Shot, почти всем туристам ставят диагноз «Острая неуточненная инфекция», а в качестве лечения прописывают антибиотики и противовирусные препараты.

В августе австралийская туристка заболела лихорадкой денге во время отдыха на Бали. Она попала в больницу и начала кашлять кровью.