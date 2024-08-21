Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:03, 21 августа 2024Путешествия

«Вонь там невозможная» На российских курортах бушует вирус. Что это за инфекция и как от нее уберечься?

Врач-терапевт Неретин: угроза ротавирусной инфекции на юге все еще реальна

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

На популярных российских черноморских курортах вновь бушует ротавирус. Вместо долгожданного отпуска россияне часто оказываются на больничных койках. Причем в зоне риска находятся все — как взрослые, так и дети. «Лента.ру» выяснила, каким образом отдыхающим защитить себя от инфекции и как вести себя при первых симптомах заболевания.

На каких курортах можно заразиться ротавирусом?

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отчиталось о снижении заболеваемости ротавирусом в Сочи. Представители ведомства заявили, что в летний сезон 2024 года на территории курортного города отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) по сравнению с уровнем прошлого года.

«За семь месяцев уровень заболеваемости ротавирусом характеризуется стабильными среднестатистическими показателями, составил 21 процент от общего количества ОКИ, — говорится в сообщении. — Специалисты не связывают заболеваемость ротавирусной инфекцией с качеством морской воды».

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

При этом туристы массово жалуются на грязное море и сливы канализации в воду. Так, в частности, жительница Подмосковья Светлана рассказала, что всей семьей вернулись домой из Адлера с ротавирусом, дети оказались в больнице.

«Мы ходили на пляж "Фрегат", вонь там невозможная, — пожаловалась она. — Вечером воняет по всему Курортному городку так, что окна не открыть. Вонючий ручей бежал под причалом, мы старались отходить подальше, чтобы купаться, заплывать подальше».

Как-то плыву, а навстречу мне какашка! Самая настоящая. На самом деле это ужасно. Раньше мы отдыхали в Лазаревском районе, там такого нет. Черт дернул меня выбрать в этом году Курортный городок

Светланажительница Подмосковья

Жительница Владикавказа Алина в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что до поездки на черноморский курорт многие пугали ее ротавирусом.

«Но я и подумать не могла, что это коснется меня, — поделилась она. — Я предпринимала все меры защиты: соблюдала гигиену, пользовалась антисептиком и не ела в публичных местах, но инфекция все равно до меня добралась».

Россиянка призналась, что ее и еще по меньшей троих человек из компании беспрерывно рвало на протяжении двух дней. При этом еще за несколько часов до обострения состояния туристка чувствовала себя замечательно. В итоге ей даже пришлось делать уколы и капельницы. А самое ужасное, по словам девушки, что подхватить инфекцию можно повторно.

Турист из Читы Николай уверен, что подхватил ротавирус именно после купания в море. По его словам, в июле оно было настолько вонючее, что резало глаза. В итоге россияне лечились неделю.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

«Мы очень серьезно относимся к гигиене, у нас множество дезинфицирующих влажных салфеток было с собой, со времен пандемии привыкли пользоваться спреями антибактериальными, — указал мужчина. — На пляже ничего не ели. До конца отпуска приходили в себя, приехали домой со слабостью».

Оказалось, что в Сочи туристы подцепили энтеровирус, поэтому в настоящее время проходят терапию. У супруги Николая осложнения коснулись кишечника, а у младшей дочери обострилась астма.

Ротавирус у детей

В июле Следственный комитет начал проверку обстоятельств заражения детей ротавирусом в лагере в Евпатории. В СМИ появились сообщения о том, что по меньшей мере 19 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью медиков.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Крыму Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Как защититься от ротавируса на море?

Тем временем врач-терапевт высшей категории Неретин Борис Николаевич в беседе с «Лентой.ру» отметил, что эпидемиологическая ситуация на черноморском побережье в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Об этом можно судить и по сниженному количеству обращений со стороны туристов.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«Тяжелых случаев заболевания также стало в разы меньше, — добавил специалист. — В прошлом году мы активно прокапывали туристов. Однако отдыхающим нужно быть начеку».

Впереди еще как минимум две-три недели теплой погоды, это значит, что угроза ротавирусной инфекции все еще реальна

Борис Неретин врач-терапевт

Неретин подчеркнул, что ротавирус лечится довольно хорошо. При этом врач рекомендовал туристам избегать попадание морской воды в рот, соблюдать элементарную гигиену и своевременно обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания.

«Это может быть общее недомогание, подташнивание, повышение температуры и диарея, — пояснил он. — В более тяжелой форме вирус протекает у людей с сопутствующими патологиями, в частности, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта».

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Истребитель ВСУ сбит при попытке ударить по Курской области

      Эксперт призвал наделить апартаменты жилым статусом

      Кит едва не утащил мужчину на дно

      Адам Кадыров пострелял в университете спецназа. Владимир Путин наблюдал за ним и аплодировал

      «Вонь там невозможная» На российских курортах бушует вирус. Что это за инфекция и как от нее уберечься?

      Любителей алкоголя предупредили о риске ранней импотенции

      Крупнейшая партия Швейцарии выступила против присоединения к «военному Шенгену»

      Сергей Полунин покинул пост в севастопольской Академии хореографии

      Мировые цены на нефть опустились до минимума с начала августа

      В МИД России объяснили решение Рады ратифицировать Римский статут

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше