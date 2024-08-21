«Вонь там невозможная» На российских курортах бушует вирус. Что это за инфекция и как от нее уберечься?

Врач-терапевт Неретин: угроза ротавирусной инфекции на юге все еще реальна

На популярных российских черноморских курортах вновь бушует ротавирус. Вместо долгожданного отпуска россияне часто оказываются на больничных койках. Причем в зоне риска находятся все — как взрослые, так и дети. «Лента.ру» выяснила, каким образом отдыхающим защитить себя от инфекции и как вести себя при первых симптомах заболевания.

На каких курортах можно заразиться ротавирусом?

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отчиталось о снижении заболеваемости ротавирусом в Сочи. Представители ведомства заявили, что в летний сезон 2024 года на территории курортного города отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) по сравнению с уровнем прошлого года.

«За семь месяцев уровень заболеваемости ротавирусом характеризуется стабильными среднестатистическими показателями, составил 21 процент от общего количества ОКИ, — говорится в сообщении. — Специалисты не связывают заболеваемость ротавирусной инфекцией с качеством морской воды».

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

При этом туристы массово жалуются на грязное море и сливы канализации в воду. Так, в частности, жительница Подмосковья Светлана рассказала, что всей семьей вернулись домой из Адлера с ротавирусом, дети оказались в больнице.

«Мы ходили на пляж "Фрегат", вонь там невозможная, — пожаловалась она. — Вечером воняет по всему Курортному городку так, что окна не открыть. Вонючий ручей бежал под причалом, мы старались отходить подальше, чтобы купаться, заплывать подальше».

Как-то плыву, а навстречу мне какашка! Самая настоящая. На самом деле это ужасно. Раньше мы отдыхали в Лазаревском районе, там такого нет. Черт дернул меня выбрать в этом году Курортный городок Светлана жительница Подмосковья

Жительница Владикавказа Алина в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что до поездки на черноморский курорт многие пугали ее ротавирусом.

«Но я и подумать не могла, что это коснется меня, — поделилась она. — Я предпринимала все меры защиты: соблюдала гигиену, пользовалась антисептиком и не ела в публичных местах, но инфекция все равно до меня добралась».

Россиянка призналась, что ее и еще по меньшей троих человек из компании беспрерывно рвало на протяжении двух дней. При этом еще за несколько часов до обострения состояния туристка чувствовала себя замечательно. В итоге ей даже пришлось делать уколы и капельницы. А самое ужасное, по словам девушки, что подхватить инфекцию можно повторно.

Турист из Читы Николай уверен, что подхватил ротавирус именно после купания в море. По его словам, в июле оно было настолько вонючее, что резало глаза. В итоге россияне лечились неделю.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

«Мы очень серьезно относимся к гигиене, у нас множество дезинфицирующих влажных салфеток было с собой, со времен пандемии привыкли пользоваться спреями антибактериальными, — указал мужчина. — На пляже ничего не ели. До конца отпуска приходили в себя, приехали домой со слабостью».

Оказалось, что в Сочи туристы подцепили энтеровирус, поэтому в настоящее время проходят терапию. У супруги Николая осложнения коснулись кишечника, а у младшей дочери обострилась астма.

Ротавирус у детей

В июле Следственный комитет начал проверку обстоятельств заражения детей ротавирусом в лагере в Евпатории. В СМИ появились сообщения о том, что по меньшей мере 19 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью медиков.

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Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Крыму Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Как защититься от ротавируса на море?

Тем временем врач-терапевт высшей категории Неретин Борис Николаевич в беседе с «Лентой.ру» отметил, что эпидемиологическая ситуация на черноморском побережье в этом году значительно лучше, чем в прошлом. Об этом можно судить и по сниженному количеству обращений со стороны туристов.

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«Тяжелых случаев заболевания также стало в разы меньше, — добавил специалист. — В прошлом году мы активно прокапывали туристов. Однако отдыхающим нужно быть начеку».

Впереди еще как минимум две-три недели теплой погоды, это значит, что угроза ротавирусной инфекции все еще реальна Борис Неретин врач-терапевт

Неретин подчеркнул, что ротавирус лечится довольно хорошо. При этом врач рекомендовал туристам избегать попадание морской воды в рот, соблюдать элементарную гигиену и своевременно обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания.

«Это может быть общее недомогание, подташнивание, повышение температуры и диарея, — пояснил он. — В более тяжелой форме вирус протекает у людей с сопутствующими патологиями, в частности, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта».