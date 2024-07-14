СК начал проверку обстоятельств заражения детей ротавирусом в лагере в Евпатории

Следственный комитет начал проверку обстоятельств заражения детей ротавирусом в лагере в Евпатории, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в СМИ появились сообщения о том, что не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Крыму Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

В ноябре прошлого года российские следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья и повлекших массовое отравление детей в Луховицах, где 20 учеников кадетского училища-интерната «Орел» доставили в больницу с подозрением на ротавирус.