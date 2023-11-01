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09:18, 1 ноября 2023Силовые структуры

В СК завели дело после массового отравления кадетов

В Подмосковье возбудили уголовное дело после массового отравления кадетов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья и повлекших массовое отравление детей в Луховицах. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным следствия, предварительной причиной плохого самочувствия кадетов стала ротавирусная инфекция. Уже запланированы осмотр места, допросы руководства училища и детей. Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор.

1 ноября сообщалось, что в подмосковных Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната «Орел» доставили в больницу с подозрением на ротавирус. Накануне вечером воспитанники одновременно пожаловались на недомогание. У них поднялась температура, некоторых начало тошнить.

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      Владимир Седов
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