В СК завели дело после массового отравления кадетов

В Подмосковье возбудили уголовное дело после массового отравления кадетов

Российские следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья и повлекших массовое отравление детей в Луховицах. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным следствия, предварительной причиной плохого самочувствия кадетов стала ротавирусная инфекция. Уже запланированы осмотр места, допросы руководства училища и детей. Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор.

1 ноября сообщалось, что в подмосковных Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната «Орел» доставили в больницу с подозрением на ротавирус. Накануне вечером воспитанники одновременно пожаловались на недомогание. У них поднялась температура, некоторых начало тошнить.