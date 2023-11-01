Появились подробности о массовом отравлении детей в училище под Москвой

Shot: в Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната доставили в больницу

В подмосковных Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната «Орел» доставили в больницу с подозрением на ротавирус. Такие подробности о массовом отравлении появились у Telegram-канала Shot.

По его сведениям, накануне вечером воспитанники одновременно пожаловались на недомогание: у них поднялась температура, некоторых начало тошнить и рвать.

В результате с подозрением на ротавирусную инфекцию 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет были доставлены в Луховицкую ЦРБ, еще шестерых отвезли в больницу в Коломне.

Предположительно, кадеты могли отравиться за ужином. Подмосковная полиция уже организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе с суши и пиццей. Заведение общепита временно прекратило работу.

