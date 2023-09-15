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14:15, 15 сентября 2023Россия

Россияне массово отравились в кафе с суши и пиццей

В Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе с суши и пиццей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в городе Канаш. Острую кишечную инфекцию зафиксировали у десяти человек, в том числе шестерых детей. В ведомстве выяснили, что все заболевшие посещали заведение общественного питания под названием «Сушистик», в меню которого представлены роллы, суши и пицца. Россиян госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Специалисты взяли в кафе пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных растворов, а персонал отправили на обследования. Деятельность пищеблока временно приостановлена.

Ранее в сентябре в Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. Известно о 22 заболевших, врачи зафиксировали у них токсикоинфекцию, причиной которой послужил стафилококк.

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    Евгения Куликова
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