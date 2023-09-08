Число отравившихся шаурмой россиян резко возросло

Число отравившихся шаурмой в Курской области возросло до 22

Число отравившихся шаурмой в точке общественного питания в Льгове Курской области резко возросло до 22. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Накануне вечером стало известно о 15 пострадавших россиянах. Все они употребляли пищу в заведении под названием «Шаурма на Гагарина». Работу павильона приостановили.

«По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Один случай отравления закончился летальным исходом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса.