Россияне массово отравились шаурмой

В Курской области 15 человек отравились шаурмой

В городе Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

Как отметили в ведомстве, за медицинской помощью со схожими симптомами обратились 15 человек. Все они приобрели шаурму в одном и том же месте. Один случай отравления закончился летальным исходом. Кроме того, четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время идет процессуальная проверка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

Ранее москвичи массово отравились шаурмой. Сообщалось, что с 20 по 24 августа за медицинской помощью к врачам обратились более 40 жителей столицы. Все они покупали шаурму и курицу гриль в одной точке быстрого питания на севере столицы.