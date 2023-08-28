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18:42, 28 августа 2023Силовые структуры

Обвиняемую в массовом отравлении шаурмой в Москве отправили под домашний арест

Обвиняемую в массовом отравлении шаурмой в Москве отправили под домашний арест

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Савеловский суд города Москвы отправил под домашний арест фигурантку дела об отравлении более 40 человек шаурмой и курицей-гриль из бистро. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Такая мера пресечения была избрана заместителю генерального директора частной организации-поставщика с учетом позиции прокуратуры Северного административного округа столицы. По данным BFM, речь идет о 57-летней Людмиле Куклиной, которая числится сотрудником компании «Курносики». Фирма поставляла продукцию в бистро на улице Софьи Ковалевской.

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Кроме того, в ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще двух фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что с 20 по 24 августа за медицинской помощью к врачам обратились более 40 москвичей. Все они покупали шаурму и курицу гриль в одной точке быстрого питания на севере столицы. После инцидента было возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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