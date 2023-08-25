Возбуждено уголовное дело по факту отравления шаурмой в Москве

В Москве по требованию прокуратуры возбудили дело из-за отравления шаурмой

В Москве по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело из-за отравления шаурмой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбудили по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

С 20 по 24 августа за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 32 человека, которые ели в одной из точек быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. 28 человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении.

По данным Telegram-канала «112», сейчас работа заведения приостановлена. Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор проверяют служебную документацию кафе, а также условия приготовления пищи.

Ранее в Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека.