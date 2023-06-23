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10:46, 23 июня 2023Силовые структуры

В российском городе закрыли кафе из-за отравления более 100 человек шаурмой

«112»: в Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека

Кадр: Telegram-канал 112

В Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, с таким ходатайством выступала российская прокуратура. Проверки показали, что сотрудники заведения пренебрегали личной гигиеной, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.

До этого стало известно, что причиной отравления россиян в кафе стала именно эта бактерия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Владельца кафе в Братске задержали. О первых случаях отравления шаурмой в Иркутской области сообщалось 14 июня.

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    Екатерина Власова
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