В российском городе закрыли кафе из-за отравления более 100 человек шаурмой

«112»: в Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека

В Братске суд закрыл кафе, в котором отравились шаурмой 103 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, с таким ходатайством выступала российская прокуратура. Проверки показали, что сотрудники заведения пренебрегали личной гигиеной, условия готовки были нарушены, а в ингредиентах нашли сальмонеллу.

До этого стало известно, что причиной отравления россиян в кафе стала именно эта бактерия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Владельца кафе в Братске задержали. О первых случаях отравления шаурмой в Иркутской области сообщалось 14 июня.