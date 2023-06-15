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13:16, 15 июня 2023Россия

Названа причина массового отравления россиян шаурмой

Роспотребнадзор назвал причиной массового отравления шаурмой в Братске сальмонеллу
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: IzikMD / Shutterstock / Fotodom

Причиной массового отравления россиян после съеденной шаурмы в Братске Иркутской области стала бактерия сальмонелла. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте регионального управлении Роспотребнадзора.

По последним данным, число обратившихся за медпомощью после посещения кафе быстрого питания «Шаурму хочу» на Кирова 18 составило 62 человека. 35 из них потребовалась госпитализация.

«По результатам лабораторных исследований, проведенного методом ПЦР в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Остальные отобранные материалы находятся в работе», — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Заведения общепита временно закрыли, специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарных норм, в том числе условий хранения продуктов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, владельца кафе задержали.

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    Евгения Куликова
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