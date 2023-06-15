Владельца кафе в Иркутской области задержали после массового отравления шаурмой

СК РФ: владелец кафе в Братске задержан после отравления 62 человек шаурмой

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области сообщила, что задержан владелец кафе быстрого питания в Братске, где 62 человека отравились шаурмой. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В публикации отмечается, что хозяина кафе задержали после массового отравления россиян шаурмой. В частности, после посещения заведения за медицинской помощью обратились 62 человека. Из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию.

В СК напомнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Сейчас следователи допрашивают предпринимателя, сотрудников кафе, а также пострадавших посетителей.

Ранее число отравившихся шаурмой россиян выросло до 48. До этого сообщалось о 35 пострадавших.

Кафе временно закрыто. Специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили нарушения в хранении продуктов и технологическом процессе приготовлении блюд. Местные СМИ утверждают, это не первый случай массового отравления в Братске. В 2019 году в этом же месте — тогда у заведения было другое название — отравились 13 местных жителей.