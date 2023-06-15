Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:26, 15 июня 2023Силовые структуры

Владельца кафе в Иркутской области задержали после массового отравления шаурмой

СК РФ: владелец кафе в Братске задержан после отравления 62 человек шаурмой
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Unsplash

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области сообщила, что задержан владелец кафе быстрого питания в Братске, где 62 человека отравились шаурмой. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В публикации отмечается, что хозяина кафе задержали после массового отравления россиян шаурмой. В частности, после посещения заведения за медицинской помощью обратились 62 человека. Из них 29 госпитализированы, в том числе 5 детей, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию.

Материалы по теме:
«Русский человек как пил, так и будет пить» В СССР почти век боролись с пьянством. Как мечта о трезвой жизни развалила Союз?
«Русский человек как пил, так и будет пить»В СССР почти век боролись с пьянством. Как мечта о трезвой жизни развалила Союз?
27 июня 2020
Десятки людей отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Они слепли, впадали в кому и умирали
Десятки людей отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области.Они слепли, впадали в кому и умирали
8 октября 2021

В СК напомнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Сейчас следователи допрашивают предпринимателя, сотрудников кафе, а также пострадавших посетителей.

Ранее число отравившихся шаурмой россиян выросло до 48. До этого сообщалось о 35 пострадавших.

Кафе временно закрыто. Специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили нарушения в хранении продуктов и технологическом процессе приготовлении блюд. Местные СМИ утверждают, это не первый случай массового отравления в Братске. В 2019 году в этом же месте — тогда у заведения было другое название — отравились 13 местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Похитившего сотрудника СЦКК украинского командира осудили на восемь лет колонии
    В США предрекли Украине потерю территорий
    Уничтожение позиций ВСУ на запорожском направлении попало на видео
    В России призвали обязать блогеров получать аккредитацию для ведения курсов
    Владельца кафе в Иркутской области задержали после массового отравления шаурмой
    Американский журналист предложил переименовать контрнаступление ВСУ
    Названы главные причины утечек данных в России
    Клиент нагрубил курьеру и столкнулся с неожиданными последствиями
    Зеленского уличили в обмане об атаках по территории России
    Мошенники в России начали использовать ChatGPT
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.