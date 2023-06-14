Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 48

Число пострадавших от отравления шаурмой в Иркутской области выросло до 48

Число пострадавших от отравления шаурмой в кафе «Шаурму хочу» в Братске Иркутской области выросло до 48. Об этом в среду, 14 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

11 человек, в числе которых пять детей, госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция. Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

Кафе временно закрыто. Специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили нарушения в хранении продуктов и технологическом процессе приготовлении блюд. СК возбудил уголовное дело по статье 238 («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности») УК РФ.

По данным местных СМИ, это не первый случай массового отравления в городе. В 2019 году в этом же месте — тогда у заведения было другое название — отравились 13 местных жителей.