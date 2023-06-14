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10:41, 14 июня 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело по факту отравления 11 человек шаурмой в Иркутской области

В Братске СКР возбудил дело из-за отравления шаурмой 11 человек, среди которых пять детей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Иркутской области следователи возбудили дело из-за отравления шаурмой 11 человек, в числе которых пять детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с 13 по 14 июня в медучреждения Братска обратились более 35 горожан с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы из кафе «Шаурму хочу».

Дело было возбуждено по статье 238 («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности)» УК РФ. В заведение приехали следователи, полицейские, а также сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии.

«Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СКР изъяты гриль-печи, документация персонала кафе», — уточнили в управлении ведомства.

Все сотрудники кафе были отправлены на бактериологическое исследование.

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    Елизавета Новикова
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